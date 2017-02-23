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Хорди Альба: я буду с Луисом Энрике до конца
Защитник "Барселоны" Хорди Альба сообщил, что ему нравится работать под управление главного тренера Луиса Энрике.
"Я буду с Энрике до конца. Многому у него научился, такой концепции я не встречал раньше. Луис Энрике - лучший тренер "Барселоны" на настоящий момент.
После 0:4 будет сложно вернуться, но если "ПСЖ" удалось четырежды забить нам, то и нашей команде это под силу", - отметил Альба.
Sportbox
"Я буду с Энрике до конца. Многому у него научился, такой концепции я не встречал раньше. Луис Энрике - лучший тренер "Барселоны" на настоящий момент.
После 0:4 будет сложно вернуться, но если "ПСЖ" удалось четырежды забить нам, то и нашей команде это под силу", - отметил Альба.
Sportbox
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