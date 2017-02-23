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Хорди Альба: я буду с Луисом Энрике до конца

Защитник "Барселоны" Хорди Альба сообщил, что ему нравится работать под управление главного тренера Луиса Энрике.

"Я буду с Энрике до конца. Многому у него научился, такой концепции я не встречал раньше. Луис Энрике - лучший тренер "Барселоны" на настоящий момент.

После 0:4 будет сложно вернуться, но если "ПСЖ" удалось четырежды забить нам, то и нашей команде это под силу", - отметил Альба.

Sportbox
Теги: Альба Энрике Барселона
Сегодня, 11:37
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:47) #
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Все реально в этой жизни,но в данном ситуации мало в это верится! Если барса все-таки пройдет дальше,то смело можно назвать Луис энрике великим!
Регистрация: 27.07.2016
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