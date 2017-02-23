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Василий Уткин: кто-нибудь уже прокричал: "Шалимова – в сборную"?

Телекомментатор Василий Уткин после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между "Фенербахче" и "Краснодаром" (1:1) оставил запись в твиттере.

"А кто-нибудь уже прокричал: "Шалимова – в сборную!"? Или все-таки нет пока?", – написал Уткин.
Теги: Уткин Краснодар Шалимов
Сегодня, 11:52
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