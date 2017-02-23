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11:54
С Днём защитника Отечества! (5)
С Днём защитника Отечества! (5)
10:00
"Зениту" - отыграться, "Ростову" - удержать. Превью ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы (7)
"Зениту" - отыграться, "Ростову" - удержать. Превью ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы (7)
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С Днём защитника Отечества!
Сегодня, 23 февраля, в России отмечается День защитника Отечества – самый мужской праздник! Редакция Rusfootball.info от души поздравляет преобладающую часть своей аудитории, желает им быть сильными физически и духовно, надёжными, умными, добрыми, как и подобает настоящим сынам своей страны, которыми она может гордиться!
Пусть всегда рядом с Вами будут любимые женщины, дорогие Вам люди, а над всеми нами - мирное небо! Будьте готовы встать на защиту Отечества, но пусть день, когда придётся это сделать, никогда не настанет! Классной игры защитникам Ваших любимых команд, а Вам - крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и ярких жизненных красок!
Пусть всегда рядом с Вами будут любимые женщины, дорогие Вам люди, а над всеми нами - мирное небо! Будьте готовы встать на защиту Отечества, но пусть день, когда придётся это сделать, никогда не настанет! Классной игры защитникам Ваших любимых команд, а Вам - крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и ярких жизненных красок!
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