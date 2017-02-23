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С Днём защитника Отечества!

Сегодня, 23 февраля, в России отмечается День защитника Отечества – самый мужской праздник! Редакция Rusfootball.info от души поздравляет преобладающую часть своей аудитории, желает им быть сильными физически и духовно, надёжными, умными, добрыми, как и подобает настоящим сынам своей страны, которыми она может гордиться!

Пусть всегда рядом с Вами будут любимые женщины, дорогие Вам люди, а над всеми нами - мирное небо! Будьте готовы встать на защиту Отечества, но пусть день, когда придётся это сделать, никогда не настанет! Классной игры защитникам Ваших любимых команд, а Вам - крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и ярких жизненных красок!
Сегодня, 11:54
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№5 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
С Праздником, мужики! Мы всех победим! Ура!
Регистрация: 13.08.2015
№4 Написал: OgreGate (Сегодня, 12:41) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
С праздником! А подборка отписавшихся наводит на мысли)))


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№3 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 12:23) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Присоединяюсь к поздравлениям! Всем удачи!
Регистрация: 2.08.2015
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 12:14) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
С Праздником всех обитателей сайте,вне зависимости от клубных цветов,все мы одинаковые,всех нас с 23 февраля!!
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:05) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
С Днем Российской Армии и Военно-морского флота!
Регистрация: 9.08.2015
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