С Днём защитника Отечества!

Сегодня, 23 февраля, в России отмечается День защитника Отечества – самый мужской праздник! Редакция Rusfootball.info от души поздравляет преобладающую часть своей аудитории, желает им быть сильными физически и духовно, надёжными, умными, добрыми, как и подобает настоящим сынам своей страны, которыми она может гордиться!



Пусть всегда рядом с Вами будут любимые женщины, дорогие Вам люди, а над всеми нами - мирное небо! Будьте готовы встать на защиту Отечества, но пусть день, когда придётся это сделать, никогда не настанет! Классной игры защитникам Ваших любимых команд, а Вам - крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и ярких жизненных красок!