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С Днём защитника Отечества! (5)
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"Зениту" - отыграться, "Ростову" - удержать. Превью ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы (7)
"Зениту" - отыграться, "Ростову" - удержать. Превью ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы (7)
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Хуанфран Морено: я не думаю о переходе в "Барселону"
Полузащитник "Депортиво" Хуанфран Морено заявил, что у него нет мыслей по поводу возможного перехода в "Барселону".
"Леганес" - вот о чем я сейчас думаю. Моя цель - помочь команде завоевать три очка в этой игре. Мы боремся за сохранение прописки в Примере", - приводит слова Хуанфрана Marca.
Матч 24-го тура первенства Испании "Леганес" – "Депортиво" состоится 25 февраля.
"Леганес" - вот о чем я сейчас думаю. Моя цель - помочь команде завоевать три очка в этой игре. Мы боремся за сохранение прописки в Примере", - приводит слова Хуанфрана Marca.
Матч 24-го тура первенства Испании "Леганес" – "Депортиво" состоится 25 февраля.
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