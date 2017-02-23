Хуанфран Морено: я не думаю о переходе в "Барселону"

Полузащитник "Депортиво" Хуанфран Морено заявил, что у него нет мыслей по поводу возможного перехода в "Барселону".



"Леганес" - вот о чем я сейчас думаю. Моя цель - помочь команде завоевать три очка в этой игре. Мы боремся за сохранение прописки в Примере", - приводит слова Хуанфрана Marca.



Матч 24-го тура первенства Испании "Леганес" – "Депортиво" состоится 25 февраля.