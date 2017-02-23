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Игроки "Луча-Энергии" отказались от бойкота тренировок, но денег пока не получили

Нападающий "Луча-Энергии" Илья Михалев рассказал, что игрокам пока не выплатили задолженности по заработной плате.

"Футболисты приняли решение отказаться от бойкота тренировок, но пока нам ни копейки ни заплатили. Мы продолжаем участвовать в матчах, но ситуация никак не изменилась, все еще ждем.

Руководство клуба нам пообещало, что в ближайшее время перед нами рассчитаются, но верится в это с трудом. Нам уже давали такие обещания в декабре, но, как видите, ничего не произошло", - цитирует Михалева ТАСС.
Теги: Луч-Энергия
Сегодня, 11:59
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