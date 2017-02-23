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Борис Игнатьев: думаю, "Андерлехт" своего не упустит

Бельгийский "Андерлехт" должен отстоять свое преимущество, добытое в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с "Зенитом", считает бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

"Нет ничего нереального в этой ситуации. Но то, что они показали в матче в Бельгии: не было скорости, команда была тяжелой, многое не получилось. Конечно, всякое может быть в этом противостоянии, но, как мне представляется, "Андерлехт" своего в этом противостоянии не упустит. "Зениту" будет тяжело забить, например, три мяча", .

"Спарта" - "Ростов"? Тут и говорить что-то трудно. "Ростов" никак не отдаст. Давайте не будем забывать, что "Ростов" – это очень дисциплинированная команда, и, наверное, никто так не играет в обороне как ростовчане.

При этом я не думаю, что "Ростов" несерьезно отнесется к этой встрече. Для команды за этой игрой многое стоит. Например, финансовый момент", - цитирует Игнатьева "Р-Спорт".
Теги: Зенит Ростов Игнатьев
Сегодня, 12:44
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