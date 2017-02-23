ВИДЕО: раздевалка "Краснодара" после матча с "Фенербахче"

"Краснодар" выложил видео из раздевалки после выездной ничьей с "Фенербахче" (1:1) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.



Напомним, подопечные Игоря Шалимова по итогам двух матчей вышли в следующую стадию турнира.



