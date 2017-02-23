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ВИДЕО: раздевалка "Краснодара" после матча с "Фенербахче"

"Краснодар" выложил видео из раздевалки после выездной ничьей с "Фенербахче" (1:1) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, подопечные Игоря Шалимова по итогам двух матчей вышли в следующую стадию турнира.

Теги: Краснодар
Сегодня, 12:49
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(0)
№6 Написал: baden69 (Сегодня, 14:11) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Краснодар еще раз с выходом в 1/8 ЛЕ. Удачи в следующем туре!
А всех мужиков, не важно за кого болеют, с праздником!!!
И удачи сегодня Ростову и Зениту!
Регистрация: 31.08.2010
№5 Написал: Бриг (Сегодня, 14:02) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
С Победой! Успехов в следующем туре..!
Регистрация: 21.11.2016
№4 Написал: kubanoid krasnodar russia (Сегодня, 13:20) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Все, кто приходит в Краснодар, и те,кто уходил по разным причинам, отмечают обстановку в команде !! Это,пожалуй, главная забота Галицгаго !
А "нехорошие" ребята не задерживаются . Вспомните Самсонова...
Хотя ,и ему исправно платили зарплату до конца контракта !!
Всё по-честному !!!


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Не учи отца,и баста!!
Регистрация: 25.05.2009
№3 Написал: 120220 (Сегодня, 13:18) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Урал»
ВСЕХ С ДНЕМ ЗАЩИТЫ ОТЕЧЕСТВА. ШВЕДОВ И БРАЗИЛЬЦЕВ ТОЖЕ
Регистрация: 29.07.2008
№2 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 12:57) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Химки»
Мужики!! ..и какая разница,кто из них Русский,Швед или Бразилец...,белая кожа у футболиста ,красная или черная..они нам дали победу.они все наши...Браво Шалимов,Супер Галицкий и с мужским праздником настоящим мужикам!!!
Регистрация: 17.03.2008
№1 Написал: pafalex25 Москва (Сегодня, 12:52) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
С ПОБЕДОЙ ПАРНИ!!!МОЛОДЦЫ!!!
Регистрация: 4.02.2016
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