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"Ростов" не сможет приобрести Резу Шекари зимой из-за проблем с документами
"Ростов" отложил покупку иранского полузащитника Резы Шекари до летнего трансферного окна, передает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
- У "Ростова" не получится его приобрести в это трансферное окно. У игрока возникли проблемы с оформлением документов. Стороны вернутся к этому вопросу летом, - сообщил источник.
- У "Ростова" не получится его приобрести в это трансферное окно. У игрока возникли проблемы с оформлением документов. Стороны вернутся к этому вопросу летом, - сообщил источник.
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