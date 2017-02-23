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"Ростов" не сможет приобрести Резу Шекари зимой из-за проблем с документами

"Ростов" отложил покупку иранского полузащитника Резы Шекари до летнего трансферного окна, передает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

- У "Ростова" не получится его приобрести в это трансферное окно. У игрока возникли проблемы с оформлением документов. Стороны вернутся к этому вопросу летом, - сообщил источник.
Теги: Ростов
Сегодня, 13:36
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№1 Написал: Босх Россия (Сегодня, 14:35) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
с Саидом Эзатолла (сейчас в аренду отдан в Анжу) такая же проблема была.
И с иранской стороны и с российской(получение разрешения на право работать в России).
Эта ситуация интересна тем,что дает понимание сколько препонов с двух сторон существует между Ираном и Россией, и если это понимать,то нет удивления от того,что иран так и не перестал считать Россию "малфм Сатаной" и продолжает жить в своем мире изоляционизма, а мы отвечаем той же монетой,и поэтому (еще раз) приходит понимание отчего это у нас нет рывка в экономических взаимоотношениях. Иран как родные братья какелов (что в принципе правда,причем дважды братья- и по линии ариев и по линии черных клобуков,массово расселенных мстиславом по нынешн Украине...) и те и эти - опистеневшие в край.
ы-ы-ы-ыы


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
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