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"Интер" хочет провести переговоры с Костасом Маноласом после матча с "Ромой"
Руководство "Интера" намерено провести переговоры с защитником "Ромы" Костасом Маноласом 26 февраля, когда состоится дерби с римлянами, сообщает Tuttosport.
Ранее сообщалось, что Манолас уже согласовал условия договора с "Интером", а "Рома" получит от продажи 25-летнего игрока €50 млн.
Итальянские СМИ утверждают, что сумма будет гораздо меньше. Римляне намерены выкупить права на Жуана Жезуса, который играет в "Роме" на правах аренды и принадлежит "Интеру". Бразилец оценивается в €8 млн. По этой причине "волки" снизят цену на грека до €38 млн.
Газета.ru
Ранее сообщалось, что Манолас уже согласовал условия договора с "Интером", а "Рома" получит от продажи 25-летнего игрока €50 млн.
Итальянские СМИ утверждают, что сумма будет гораздо меньше. Римляне намерены выкупить права на Жуана Жезуса, который играет в "Роме" на правах аренды и принадлежит "Интеру". Бразилец оценивается в €8 млн. По этой причине "волки" снизят цену на грека до €38 млн.
Газета.ru
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