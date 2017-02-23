"Интер" хочет провести переговоры с Костасом Маноласом после матча с "Ромой"

Руководство "Интера" намерено провести переговоры с защитником "Ромы" Костасом Маноласом 26 февраля, когда состоится дерби с римлянами, сообщает Tuttosport.Ранее сообщалось, что Манолас уже согласовал условия договора с "Интером", а "Рома" получит от продажи 25-летнего игрока €50 млн.Итальянские СМИ утверждают, что сумма будет гораздо меньше. Римляне намерены выкупить права на Жуана Жезуса, который играет в "Роме" на правах аренды и принадлежит "Интеру". Бразилец оценивается в €8 млн. По этой причине "волки" снизят цену на грека до €38 млн.