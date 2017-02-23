Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

"Интер" хочет провести переговоры с Костасом Маноласом после матча с "Ромой"

Руководство "Интера" намерено провести переговоры с защитником "Ромы" Костасом Маноласом 26 февраля, когда состоится дерби с римлянами, сообщает Tuttosport.

Ранее сообщалось, что Манолас уже согласовал условия договора с "Интером", а "Рома" получит от продажи 25-летнего игрока €50 млн.

Итальянские СМИ утверждают, что сумма будет гораздо меньше. Римляне намерены выкупить права на Жуана Жезуса, который играет в "Роме" на правах аренды и принадлежит "Интеру". Бразилец оценивается в €8 млн. По этой причине "волки" снизят цену на грека до €38 млн.

Газета.ru
Теги: Интер Рома
Сегодня, 13:57
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.