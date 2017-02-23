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Болельщики раскупили все билеты на матч "Краснодара" со "Спартаком"
"Краснодар" 5-го марта на своей арене примет "Спартак" в рамках 18-го тура Российской футбольной премьер-лиги.
Как передает официальный сайт "быков", болельщики уже раскупили все билеты на игру. Продажи длились всего несколько дней.
Как передает официальный сайт "быков", болельщики уже раскупили все билеты на игру. Продажи длились всего несколько дней.
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