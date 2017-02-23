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Болельщики раскупили все билеты на матч "Краснодара" со "Спартаком"

"Краснодар" 5-го марта на своей арене примет "Спартак" в рамках 18-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

Как передает официальный сайт "быков", болельщики уже раскупили все билеты на игру. Продажи длились всего несколько дней.
Теги: Краснодар
Сегодня, 14:42
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№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 15:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кто бы мог подумать! relieved


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
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