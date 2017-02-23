Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Денис Черышев вместе с "Вильярреалом" посетил Ватикан (фото)

Российский полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев вместе с партнерами по команде посетил Ватикан.

У делегации испанского клуба в преддверии матча с "Ромой" был запланирован визит к папе римскому Франциску.

Теги: Черышев Денис Вильярреал
Сегодня, 14:47
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.