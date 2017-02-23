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Дмитрий Черышев: у "Зенита" есть психология победителя

Бывший тренер "Севильи" Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" – "Андерлехт".

- "Зенит" - команда с психологией победителя. Размениваться тем или иным турниром он не будет. Клуб из Санкт-Петербурга ставит себе максимальные задачи во всех соревнованиях, в которых принимает участие, и не играет спустя рукава. "Зенит" жертвовать одним турниром ради другого не будет.

- Способен ли "Зенит" добиться положительного для себя результата по сумме двух встреч?

- Конечно! Болельщики поведут их вперед, да и сами футболисты сыграют куда лучше, чем в первой встрече. Я не сомневаюсь, что все сложится для подопечных Луческу хорошо, - цитирует Черышева RT.
Теги: Зенит Черышев
Сегодня, 15:52
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№1 Написал: eva1961 Ростов на Дону (Сегодня, 16:27) #
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Болеет за:
«Ростов»
Эта психология и мешает Зениту играть. Всех готов шапками закидать.
Регистрация: 7.11.2012
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