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Дмитрий Черышев: у "Зенита" есть психология победителя
Бывший тренер "Севильи" Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" – "Андерлехт".
- "Зенит" - команда с психологией победителя. Размениваться тем или иным турниром он не будет. Клуб из Санкт-Петербурга ставит себе максимальные задачи во всех соревнованиях, в которых принимает участие, и не играет спустя рукава. "Зенит" жертвовать одним турниром ради другого не будет.
- Способен ли "Зенит" добиться положительного для себя результата по сумме двух встреч?
- Конечно! Болельщики поведут их вперед, да и сами футболисты сыграют куда лучше, чем в первой встрече. Я не сомневаюсь, что все сложится для подопечных Луческу хорошо, - цитирует Черышева RT.
- "Зенит" - команда с психологией победителя. Размениваться тем или иным турниром он не будет. Клуб из Санкт-Петербурга ставит себе максимальные задачи во всех соревнованиях, в которых принимает участие, и не играет спустя рукава. "Зенит" жертвовать одним турниром ради другого не будет.
- Способен ли "Зенит" добиться положительного для себя результата по сумме двух встреч?
- Конечно! Болельщики поведут их вперед, да и сами футболисты сыграют куда лучше, чем в первой встрече. Я не сомневаюсь, что все сложится для подопечных Луческу хорошо, - цитирует Черышева RT.
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