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"Урал" объявил о возвращении в команду Эдгара Манучаряна (фото)

Нападающий сборной Армении Эдгар Манучарян вернулся в "Урал", передает пресс-служба екатеринбуржцев.

Сообщается, что футболист уже вместе с командой на Кипре готовится к возобновлению сезона.

Теги: Урал
Сегодня, 15:55
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