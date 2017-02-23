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Джейми Варди: нисколько не жалею, что не перешел в "Арсенал"

Нападающий "Лестера" Джейми Варди заявил, что не жалеет о несостоявшемся трансфере в "Арсенал".

"Я нисколько не жалею о том, что не перешел в "Арсенал". Мы едины. Мы знаем, на какой мы позиции в таблице, никто не хочет здесь находиться. Каждый должен биться друг за друга. Если кто-то оказывается в тяжелой ситуации, вы знаете, что у вас есть товарищи по команде, которые вам помогут. Нам нужно работать друг за друга.

Могу полностью подтвердить, что каждый игрок поддерживает Клаудио. Посмотрите, что он сделал для нас в прошлом году. Это было невероятно. Он великолепный человек, он не хочет быть на этой позиции, как и мы", - цитирует Варди Daily Mail.
Теги: Варди Лестер Арсенал
Сегодня, 16:43
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№1 Написал: professional fan (Сегодня, 17:30) #
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мужик, не то что хульк...
Регистрация: 29.01.2017
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