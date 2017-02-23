Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Эскудеро продлил контракт с "Севильей" до 2021 года

Защитник "Севильи" Серхио Эскудеро продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт андалузцев.

Новое соглашение 27-летнего испанского футболиста с командой рассчитано до 31 июня 2021 года.
Теги: Севилья
Сегодня, 17:32
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.