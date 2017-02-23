"Рубин" благодаря голу Цакташа в товарищеском матче обыграл "Мьендален"

"Рубин" в товарищеском матче в рамках подготовки ко второй части сезона российской Премьер-Лиги обыграл "Мьендален".



Встреча закончилась победой российской команды со счётом 1:0.



Товарищеский матч



"Рубин" (Казань, Россия) – "Мьёндален" (Мьёндален, Норвегия) – 1:0 (0:0)



Гол: Цакташ, 68 (1:0).