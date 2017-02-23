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Неманья Пейчинович: если "Спартак" сейчас не возьмет золото, то в следующие пять лет такого шанса не будет (6)
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Гендиректор "Шинника": перед командой нужно обязательно ставить задачу выхода в премьер-лигу (1)
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"Зениту" - отыграться, "Ростову" - удержать. Превью ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы (9)
"Зениту" - отыграться, "Ростову" - удержать. Превью ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы (9)
"Рубин" благодаря голу Цакташа в товарищеском матче обыграл "Мьендален"
"Рубин" в товарищеском матче в рамках подготовки ко второй части сезона российской Премьер-Лиги обыграл "Мьендален".
Встреча закончилась победой российской команды со счётом 1:0.
Товарищеский матч
"Рубин" (Казань, Россия) – "Мьёндален" (Мьёндален, Норвегия) – 1:0 (0:0)
Гол: Цакташ, 68 (1:0).
Встреча закончилась победой российской команды со счётом 1:0.
Товарищеский матч
"Рубин" (Казань, Россия) – "Мьёндален" (Мьёндален, Норвегия) – 1:0 (0:0)
Гол: Цакташ, 68 (1:0).
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