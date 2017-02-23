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"Рубин" благодаря голу Цакташа в товарищеском матче обыграл "Мьендален"

"Рубин" в товарищеском матче в рамках подготовки ко второй части сезона российской Премьер-Лиги обыграл "Мьендален".

Встреча закончилась победой российской команды со счётом 1:0.

Товарищеский матч

"Рубин" (Казань, Россия) – "Мьёндален" (Мьёндален, Норвегия) – 1:0 (0:0)

Гол: Цакташ, 68 (1:0).
Теги: Рубин
Сегодня, 17:56
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