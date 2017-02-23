В Кубке Англии разрешили делать четыре замены

В Кубке Англии отныне команды имеют право делать четыре замены, вместо трех ранее положенных, сообщает пресс-служба футбольной ассоциации Англии.



Клубы смогут ее использовать в нынешнем сезоне начиная с четвертьфиналов, если в матче будет дополнительное время.



Матчи 1/4 финала Кубка Англии пройдут 11-13 марта. 11 марта сыграют "Миддлсбро" - "Хаддерсфилд"/"Манчестер Сити" и "Арсенал" - "Линкольн", 12 марта - "Тоттенхэм" и "Миллуолл", 13 марта - "Челси" и "Манчестер Юнайтед".