Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

В Кубке Англии разрешили делать четыре замены

В Кубке Англии отныне команды имеют право делать четыре замены, вместо трех ранее положенных, сообщает пресс-служба футбольной ассоциации Англии.

Клубы смогут ее использовать в нынешнем сезоне начиная с четвертьфиналов, если в матче будет дополнительное время.

Матчи 1/4 финала Кубка Англии пройдут 11-13 марта. 11 марта сыграют "Миддлсбро" - "Хаддерсфилд"/"Манчестер Сити" и "Арсенал" - "Линкольн", 12 марта - "Тоттенхэм" и "Миллуолл", 13 марта - "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
Сегодня, 18:05
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.