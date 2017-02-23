Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

"Крылья Советов" в товарищеском матче проиграли "Кайрату"

В товарищеском матче "Крылья Советов" проиграли казахстанскому "Кайрату".

Контрольный матч.

"Крылья Советов" (Россия) - "Кайрат" (Казахстан) - 0:1 (0:1).

Гол: Барбоса, 25.
Теги: Крылья Советов Кайрат
Сегодня, 19:34
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.