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Нивалдо перешёл в "Гомель"

Экс-полузащитник "Енисея" Нивалдо в статусе свободного агента подписал контракт с белорусским "Гомелем", информирует Sportbox.ru.

В команду Андрея Тихонова бразилец перебрался в конце августа из "Луча-Энергии", но не сумел выдержать конкуренцию, сыграв всего 6 матчей.
Сегодня, 21:03
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