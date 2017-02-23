Франк де Бур: я бы хотел поработать в Англии

Экс-наставник "Аякса" Франк де Бур заявил, что не против возглавить один из клубов Английской премьер-лиги.



"Я бы хотел поработать в Англии, но клуб, который будет заинтересован в моих услугах, должен предложить подходящий проект. Мне льстил интерес "Ливерпуля" в своё время, но тогда я только начал тренировать "Аякс" и не был готов к работе в Англии", - цитирует специалиста The Daily Mail.