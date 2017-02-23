Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
17:02
Неманья Пейчинович: если "Спартак" сейчас не возьмет золото, то в следующие пять лет такого шанса не будет (9)
Неманья Пейчинович: если "Спартак" сейчас не возьмет золото, то в следующие пять лет такого шанса не будет (9)
14:26
Гендиректор "Шинника": перед командой нужно обязательно ставить задачу выхода в премьер-лигу (1)
Гендиректор "Шинника": перед командой нужно обязательно ставить задачу выхода в премьер-лигу (1)
Франк де Бур: я бы хотел поработать в Англии
Экс-наставник "Аякса" Франк де Бур заявил, что не против возглавить один из клубов Английской премьер-лиги.
"Я бы хотел поработать в Англии, но клуб, который будет заинтересован в моих услугах, должен предложить подходящий проект. Мне льстил интерес "Ливерпуля" в своё время, но тогда я только начал тренировать "Аякс" и не был готов к работе в Англии", - цитирует специалиста The Daily Mail.
"Я бы хотел поработать в Англии, но клуб, который будет заинтересован в моих услугах, должен предложить подходящий проект. Мне льстил интерес "Ливерпуля" в своё время, но тогда я только начал тренировать "Аякс" и не был готов к работе в Англии", - цитирует специалиста The Daily Mail.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.