Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

"Спарта" - "Ростов": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Спарты" и "Ростова" на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.

"Спарта": Коубек, Намоинесу, Мазух, Кадлец, Караваев, Голек, Альбьяк, Чермак, Сачек, Юлиш, Пулькраб.

"Ростов": Медведев, Калачёв, Гранат, Навас, Кудряшов, Нобоа, Ерохин, Гацкан, Бухаров, Полоз.
Теги: Спарта Ростов
Сегодня, 21:57
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 22:53) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
"Зенит" подвел... Мужики, вперед!


--------------------
Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008
№2 Написал: shanik58 Ростов -Дон (Сегодня, 22:15) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Рубин»
Победы, хоть и с меньшим счётом!
Регистрация: 14.08.2010
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 22:00) #
  • +5
  •  (7)

Победы Дончанам!!! И без травм...
Регистрация: 28.12.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.