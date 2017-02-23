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Неудача на последних минутах (6)
Неудача на последних минутах (6)
17:02
Неманья Пейчинович: если "Спартак" сейчас не возьмет золото, то в следующие пять лет такого шанса не будет (9)
Неманья Пейчинович: если "Спартак" сейчас не возьмет золото, то в следующие пять лет такого шанса не будет (9)
"Спарта" - "Ростов": стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы "Спарты" и "Ростова" на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.
"Спарта": Коубек, Намоинесу, Мазух, Кадлец, Караваев, Голек, Альбьяк, Чермак, Сачек, Юлиш, Пулькраб.
"Ростов": Медведев, Калачёв, Гранат, Навас, Кудряшов, Нобоа, Ерохин, Гацкан, Бухаров, Полоз.
"Спарта": Коубек, Намоинесу, Мазух, Кадлец, Караваев, Голек, Альбьяк, Чермак, Сачек, Юлиш, Пулькраб.
"Ростов": Медведев, Калачёв, Гранат, Навас, Кудряшов, Нобоа, Ерохин, Гацкан, Бухаров, Полоз.
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