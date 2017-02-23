Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
22:55
Неудача на последних минутах (6)
Неудача на последних минутах (6)
17:02
Неманья Пейчинович: если "Спартак" сейчас не возьмет золото, то в следующие пять лет такого шанса не будет (9)
Неманья Пейчинович: если "Спартак" сейчас не возьмет золото, то в следующие пять лет такого шанса не будет (9)
Славен Билич: Руни - одна из легенд Премьер-лиги
Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич прокомментировал возможный отъезд форварда "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни в китайскую Суперлигу.
"Руни нечего доказывать. Для футболиста, который добился успеха, это сложно. Сложно найти больший вызов после прекрасной игры и роли капитана в "Манчестер Юнайтед". Куда он может перейти после этого? Решение может принимать только Руни. Скажу лишь, что для меня Уэйн - одна из легенд премьер-лиги наряду с Фрэнком Лэмпардом, Стивеном Джеррардом и Тьерри Анри", - цитирует Билича Sky Sports.
"Руни нечего доказывать. Для футболиста, который добился успеха, это сложно. Сложно найти больший вызов после прекрасной игры и роли капитана в "Манчестер Юнайтед". Куда он может перейти после этого? Решение может принимать только Руни. Скажу лишь, что для меня Уэйн - одна из легенд премьер-лиги наряду с Фрэнком Лэмпардом, Стивеном Джеррардом и Тьерри Анри", - цитирует Билича Sky Sports.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.