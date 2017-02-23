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Славен Билич: Руни - одна из легенд Премьер-лиги

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич прокомментировал возможный отъезд форварда "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни в китайскую Суперлигу.

"Руни нечего доказывать. Для футболиста, который добился успеха, это сложно. Сложно найти больший вызов после прекрасной игры и роли капитана в "Манчестер Юнайтед". Куда он может перейти после этого? Решение может принимать только Руни. Скажу лишь, что для меня Уэйн - одна из легенд премьер-лиги наряду с Фрэнком Лэмпардом, Стивеном Джеррардом и Тьерри Анри", - цитирует Билича Sky Sports.
Теги: Билич Руни Манчестер Юнайтед
Сегодня, 22:12
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