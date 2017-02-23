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Неудача на последних минутах (6)
Неудача на последних минутах (6)
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Неманья Пейчинович: если "Спартак" сейчас не возьмет золото, то в следующие пять лет такого шанса не будет (9)
Неманья Пейчинович: если "Спартак" сейчас не возьмет золото, то в следующие пять лет такого шанса не будет (9)
В Китае готовы платить Бакке 12 млн евро в год
Нападающий "Милана" Карлос Бакка может перебраться в Китай, сообщает ANSA.
Форварда до конца февраля хочет подписать "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Китайский клуб готов платить колумбийцу 12 миллионов евро в год, что в четыре раза больше нынешней зарплаты футболиста.
Форварда до конца февраля хочет подписать "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Китайский клуб готов платить колумбийцу 12 миллионов евро в год, что в четыре раза больше нынешней зарплаты футболиста.
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