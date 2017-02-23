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В Китае готовы платить Бакке 12 млн евро в год

Нападающий "Милана" Карлос Бакка может перебраться в Китай, сообщает ANSA.

Форварда до конца февраля хочет подписать "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Китайский клуб готов платить колумбийцу 12 миллионов евро в год, что в четыре раза больше нынешней зарплаты футболиста.
Теги: Бакка Милан
Сегодня, 22:33
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