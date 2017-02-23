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"Аякс", АПОЭЛ и "Бешикташ" вышли в 1/8 финала Лиги Европы

Голландский "Аякс" обыграл польскую "Легию" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы – 1:0.

Лига Европы

1/16 финала

Матч 1 - 0:0

"Аякс" - "Легия" 1:0

Гол: Виргевер, 49

"Аякс": Онана, Велтман, Виргевер, Санчес, Ридевальд, Классен, Зиеш, Шоне, Дольберг (Нури, 82), Траоре, Юнес

"Легия": Маляж, Брозь, Глоушек, Домбровски, Паздан, Йодловец (Мулен, 57), Казаишвили, Копчински (Чима, 82), Оджиджа-Офоэ, Гильерме (Нецид, 73), Кухарчик

Предупреждения: Классен, 71, Траоре, 75, Велтман, 86, Онана, 90+4

Матч 1 - 3:1

"Бешикташ" - "Хапоэль Б-Ш" 2:1

Голы: Абубакар, 17, Тони, 64, Тосун, 87

"Бешикташ": Фабрисио, Бек, Тошич, Марсело, Нукан, Уйсал (Озьякуп, 72), Куарежма (Арслан, 61), Инлер, Талиска, Абубакар (Тосун, 79), Бабель

"Хапоэль Б-Ш": Гореш, Охайун, Тургеман, Цедек, Соарес, Хобан, Огу, Броун (Буцагло, 57), Сахар (Барда, 70), Хадир (Меликсон, 67), Тони

Матч 1 - 2:3

АПОЭЛ - "Атлетик" Б 2:0

Гол: Сотириу, 46, Янниотас, 54 (пен.)

АПОЭЛ: Ватерман, Миланов, Иоанну, Меркис, Астис, Мораиш, Винисиус (Эбесилио, 76), Эфрем (Вандер, 71), Янниотас, Сотириу, Барраль (де Камарго, 61)

"Ателтик" Б: Ираисос, Баленсиага, Лопес, Этчейта (Итурраспе, 70), Сан-Хосе, де Маркос (Сабин, 79), Беньят, Сусаета (Вильялибре, 57), Гарсия, Уильямс, Муньяин

Предупреждения: Сотириу, 43, Гарсия, 45+1, де Маркос, 54, Итурраспе, 79, де Камарго, 87, Ираисос, 90+4

Удаления: Сотириу, 65, Итурраспе, 90
Теги: Аякс АПОЭЛ Бешикташ Атлетик
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