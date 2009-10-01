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Данни: наш вылет из Лиги Европы поможет нам в чемпионате

Полузащитник "Зенита" Данни прокомментировал матча 1/16 финала Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом" (3:1).

"Теперь "Зениту" нужно думать только о чемпионате. Мы играли хорошо против "Андерлехта", но нам не повезло. У нас в команде хорошая атмосфера, все делали, то что нужно, я всех поздравляю. На тренера нет никакой обиды из-за моей замены.

У нас были первые игры, сейчас мы дома и будем работать еще лучше и больше. Конечно, сейчас наш вылет из Лиги Европы поможет нам в чемпионате - это приоритет для нас", - цитирует португальца ТАСС.
Теги: Данни Зенит
Сегодня, 00:38
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№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 00:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
Данни конечно настоящий капитан, один из немногих кто похлопал болельщикам, кто от бровки после замены подсказывал и кто тащил игру, продлевать его нужно как можно быстрее


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
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Регистрация: 30.07.2009
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