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"Боруссия" выбила "Фиорентину" из Лиги Европы
В матче 1/16 финала Лиги Европы "Фиорентина" на своем поле потерпела поражение от менхенгладбахской "Боруссии" и завершила выступление в турнире.
Лига Европы. 1/16 финала
Матч 1 - 1:0
"Фиорентина" - "Боруссия" М - 2:4
Голы: Калинич, 16, Валеро, 28, Штиндль, 44, 47, 55, Кристенсен, 60
"Фиорентина": Тэтэрушану, Оливера, Астори, Родригес, Кьеза, Санчес, Бадель (Иличич. 64), Фалеро, Валеро, Калинич, Бернардески (Бабакар, 64)
"Боруссия" М: Зоммер, Янчке, Вендт, Кристенсен, Вестергор, Крамер, Херрман, Дахуд (Штробль, 80), Хофман (Джонсон, 73), Штиндль, Азар (Дрмич, 27)
Предупреждения: Фалеро, 23, Оливера, 43, Крамер, 67, Штиндль, 76
Лига Европы. 1/16 финала
Матч 1 - 1:0
"Фиорентина" - "Боруссия" М - 2:4
Голы: Калинич, 16, Валеро, 28, Штиндль, 44, 47, 55, Кристенсен, 60
"Фиорентина": Тэтэрушану, Оливера, Астори, Родригес, Кьеза, Санчес, Бадель (Иличич. 64), Фалеро, Валеро, Калинич, Бернардески (Бабакар, 64)
"Боруссия" М: Зоммер, Янчке, Вендт, Кристенсен, Вестергор, Крамер, Херрман, Дахуд (Штробль, 80), Хофман (Джонсон, 73), Штиндль, Азар (Дрмич, 27)
Предупреждения: Фалеро, 23, Оливера, 43, Крамер, 67, Штиндль, 76
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