"Боруссия" выбила "Фиорентину" из Лиги Европы

В матче 1/16 финала Лиги Европы "Фиорентина" на своем поле потерпела поражение от менхенгладбахской "Боруссии" и завершила выступление в турнире.



Лига Европы. 1/16 финала



Матч 1 - 1:0



"Фиорентина" - "Боруссия" М - 2:4



Голы: Калинич, 16, Валеро, 28, Штиндль, 44, 47, 55, Кристенсен, 60



"Фиорентина": Тэтэрушану, Оливера, Астори, Родригес, Кьеза, Санчес, Бадель (Иличич. 64), Фалеро, Валеро, Калинич, Бернардески (Бабакар, 64)



"Боруссия" М: Зоммер, Янчке, Вендт, Кристенсен, Вестергор, Крамер, Херрман, Дахуд (Штробль, 80), Хофман (Джонсон, 73), Штиндль, Азар (Дрмич, 27)



Предупреждения: Фалеро, 23, Оливера, 43, Крамер, 67, Штиндль, 76