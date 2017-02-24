"Шахтер" уступил "Сельте" в дополнительное время и покинул Лигу Европы

"Сельта" в гостях сумела одержать победу над "Шахетром" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Испанская команда взяла верх в дополнительное время.



Лига Европы. 1/16 финала



Матч 1 - 1:0



"Шахтёр" - "Сельта" - 0:1 (д.в. - 0:2)



Голы: Аспас, 90+1, Кабраль, 108



"Шахтёр": Пятов, Срна, Исмаили, Ордец, Ракицкий, Малышев (Борячук, 112), Фред, Марлос, Коваленко (Степаненко,73), Тайсон (Бернард, 83), Бланко



"Сельта": Альварес, Мальо, Хонни, Ронкалья (Хосабед, 58), Фонтас, Кабраль, Васс (Бонгонда, 80), Систо (Росси, 85), Эрнандес, Гвидетти, Аспас



Предупреждения: Аспас, 13, Ронкалья, 26, Бланко, 36, Хонни, 63, Ракицкий, 90, Фред, 90+3, Гвидетти, 113, Бонгонда, 116, Срна, 119