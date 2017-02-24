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Иван Данильянц: видимо, у ребят в голове уже был выход в следующий этап

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц подвел итоги матча со "Спартой" (1:1).

- Сегодня мы показывали разный футбол. Сначала нам многое удавалось, мы смогли забить гол, хорошо взаимодействовали. Затем снизили активность, хотя могли играть лучше.

Видимо, у ребят в голове уже был выход в следующий этап. Сбросили обороты и у соперника стали появляться моменты. Итог матча положительный, теперь у нас есть много моментов, которые можем обсудить при подготовке к следующим играм.

Большое спасибо всем, кто переживал за нас на стадионе и у экранов! Всех с большой победой!

ФК "Ростов"
Теги: Данильянц Ростов
Сегодня, 01:59
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