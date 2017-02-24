Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

После завершения всех игр 1/16 финала Лиги Европы определились все участники следующей стадии. Среди команд, которые поборются за выход в четвертьфинал, оказались российские "Ростов" и "Краснодар".



Помимо них борьбу в турнире продолжат: АПОЭЛ (Кипр), "Аякс" (Голландия), "Бешикташ" (Турция), "Боруссия" Менхенгладбах (Германия), "Генк" (Бельгия), "Гент" (Бельгия), "Копенгаген" (Дания), "Лион" (Франция), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Олимпиакос" (Греция), "Рома" (Италия), "Сельта" (Испания), "Шальке-04" (Германия).