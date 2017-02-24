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Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
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Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

После завершения всех игр 1/16 финала Лиги Европы определились все участники следующей стадии. Среди команд, которые поборются за выход в четвертьфинал, оказались российские "Ростов" и "Краснодар".

Помимо них борьбу в турнире продолжат: АПОЭЛ (Кипр), "Аякс" (Голландия), "Бешикташ" (Турция), "Боруссия" Менхенгладбах (Германия), "Генк" (Бельгия), "Гент" (Бельгия), "Копенгаген" (Дания), "Лион" (Франция), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Олимпиакос" (Греция), "Рома" (Италия), "Сельта" (Испания), "Шальке-04" (Германия).
Сегодня, 02:26
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№4 Написал: Седой Россия (Сегодня, 02:54) #
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Болеет за:
ЦСКА
Главное на Рому не попасть нашим клубам. Сильная команда, которая явно будет стараться взять кубок


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№3 Написал: plast Спб (Сегодня, 02:51) #
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Андерлехт забыли
Регистрация: 31.07.2010
№2 Написал: Dmitry Fyodorov (Сегодня, 02:41) #
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У Бельгийцев плохо с фантазией)
Регистрация: 20.02.2017
№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 02:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Нельзя в ТТ брать в высоту рукопожатых


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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