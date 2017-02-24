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Кристиан Нобоа: нам без разницы, с кем мы будем играть дальше
Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа подвел итоги матча со "Спартой" (1:1) и выход команды в 1/8 финала Лиги Европы.
"Когда мы открыли счет в матче, то знали, что "Спарта" будет отыгрываться и нам будем тяжело играть в свой футбол. Поэтому мы действовали спокойно, старались контролировать мяч. Несмотря на то что дома мы выиграли 4:0, "Спарта" показала, что является крепкой командой.
Сейчас главное, что "Ростов" вышел в 1/8 финала. Отмечу, что дальше без разницы, с кем мы будем играть. Наша команда настроена демонстрировать достойную игру, как обычно", - цитирует Нобоа "Чемпионат".
"Когда мы открыли счет в матче, то знали, что "Спарта" будет отыгрываться и нам будем тяжело играть в свой футбол. Поэтому мы действовали спокойно, старались контролировать мяч. Несмотря на то что дома мы выиграли 4:0, "Спарта" показала, что является крепкой командой.
Сейчас главное, что "Ростов" вышел в 1/8 финала. Отмечу, что дальше без разницы, с кем мы будем играть. Наша команда настроена демонстрировать достойную игру, как обычно", - цитирует Нобоа "Чемпионат".
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