Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов до одного балла

Россия сохранила за собой шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, увеличив отрыв от Португалии после очередных матчей еврокубках.На этой неделе в ответных играх 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" дома обыграл "Андерлехт" (3:1), "Краснодар" на выезде сыграл вничью с турецким "Фенербахче" (1:1), а "Ростов" в гостях разошелся миром с пражской "Спартой" (1:1).Из португальских клубов на этой неделе в еврокубках играл лишь "Порту", который в своем первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома проиграл туринскому "Ювентусу" (0:2).Общий коэффициент России по итогам недели увеличился на 0,8 балла и теперь составляет 50,332 балла, в то время как у Португалии осталось 49,332 балла. От пятой строчки, на которой расположилась Франция, Россия отстает на 3,667 балла.Напомним, шестое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам нынешнего сезона дает право заявить три клуба в Лигу чемпионов в сезоне-2018/19.