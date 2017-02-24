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"Зенит" остался на 18-й строчке клубного рейтинга УЕФА

«Зенит» сохранил 18-е место в новом рейтинге УЕФА. Из других российских клубов, принимавших участие в еврокубках, «Краснодар» поднялся на 64-ю позицию, а «Ростов» теперь - 89-й.

Клубный рейтинг УЕФА:

1. «Реал» Мадрид — 162,942
2. «Бавария» — 151,499
3. «Барселона» — 146,942
4. «Атлетико» — 133,942
5. «Ювентус» — 128,199
6. «ПСЖ» — 125,799
7. «Боруссия» Дортмунд — 121,499
8. «Севилья» — 111,942
9. «Бенфика» — 111,866
10. «Челси» — 105,678
11. «Арсенал» Лондон — 104,678

12. «Манчестер Сити» — 99,678
13. «Порту» — 98,866
14. «Шальке-04» — 91,499
15. «Байер» — 89,499
16. «Наполи» — 88,199
17. «Шахтер» Донецк — 87,526
18. «Зенит» — 87,066
19. «Манчестер Юнайтед» — 80,678
20. «Тоттенхэм Хотспур» — 76,678

44. «Рубин» — 44,066
51. ЦСКА — 39,566
64. «Краснодар» — 32,066
66. «Анжи» — 31,066
75. «Динамо» Москва — 27,566
89. «Ростов» — 22,566
95. «Локомотив» — 20,566
103. «Спартак» — 18,566
126. «Кубань» — 15,066
Сегодня, 03:10
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№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 03:24) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Незаслуженнло


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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