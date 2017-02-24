СМИ: Роберто Манчини может возглавить "Лестер"

Главным претендентом на мест уволенного экс-наставника "Лестера" Клаудио Раньери является другой итальянский тренер Роберто Манчини, информирует Football Italia.



Манчини ранее возглавлял "Интер" а в Англии с 2009 по 2013 год тренировал "Манчестер Сити". Также он в бытность футболистом провел несколько матчей за "Лестер".