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СМИ: Роберто Манчини может возглавить "Лестер"

Главным претендентом на мест уволенного экс-наставника "Лестера" Клаудио Раньери является другой итальянский тренер Роберто Манчини, информирует Football Italia.

Манчини ранее возглавлял "Интер" а в Англии с 2009 по 2013 год тренировал "Манчестер Сити". Также он в бытность футболистом провел несколько матчей за "Лестер".
Теги: Манчини Лестер
Сегодня, 03:44
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