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Вячеслав Караваев: игры против "Ростова" были для меня обычными

Защитник "Спарты" Вячеслав Караваев дал свой комментарий после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Ростова" (1:1).

- Мы плохо сыграли в первом матче, проиграв со счетом 0:4. "Ростов" играл хорошо, это отличная команда. Это футбол, ничего не поделаешь - поражение есть поражение.

Мой гол? Я получил мяч и пробил в левый угол. Играя против российских команд, ощущаю себя хорошо. Это обычные матчи, потому что я игрок "Спарты". Я хочу выигрывать в каждой игре, что мы теперь и должны сделать в чемпионате. "Спарта" - большой клуб и должен завоевать чемпионство, - цитирует Караваева "СЭ".
Теги: Караваев Спарта Ростов
Сегодня, 08:54
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