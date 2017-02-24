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Иван Данильянц: гол Полоза мог бы украсить любой матч

Наставник "Ростова" Иван Данильянц оценил гол в ворота "Спарты" (1:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Игра была непростой. Над ребятами довлело то обстоятельство, что в первой встрече мы легко выиграли по счету. Сейчас начали хорошо, вошли в игру, забили гол, но после перерыва надо было еще больше сконцентрироваться, чтобы сохранить этот результат.

Многое у нас не получалось. Соперник даже в меньшинстве старался перед болельщиками реабилитировать себя. Подсознательно в головах наших ребят было то, что нужно победить по сумме двух матчей. Это им и удалось сделать.

Гол Полоза мог бы украсить любой матч. Были выиграна борьба и подбор, а затем уже сработало взаимодействие Бухарова и Полоза", - цитирует Данильянца "Матч ТВ".
Теги: Данильянц Ростов
Сегодня, 09:00
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