Гари Линекер: уволить Раньери - это необъяснимо и непростительно

Футбольный эксперт Гари Линекер высказал свое мнение об увольнении главного тренера Клаудио Раньери из "Лестера".



"После всего, что Раньери сделал для "Лестера", уволить его сейчас - это необъяснимо и непростительно. Это решение будет трудно переварить", - написал Линекер в твиттере.