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Гари Линекер: уволить Раньери - это необъяснимо и непростительно

Футбольный эксперт Гари Линекер высказал свое мнение об увольнении главного тренера Клаудио Раньери из "Лестера".

"После всего, что Раньери сделал для "Лестера", уволить его сейчас - это необъяснимо и непростительно. Это решение будет трудно переварить", - написал Линекер в твиттере.
Теги: Лестер Линекер Раньери
Сегодня, 09:19
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