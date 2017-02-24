Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Томаш Пожар: "Ростов" - очень организованная команда, сложно их выбить из равновесия

Наставник "Спарты" Томаш Пожар дал оценку ничейному результату в матче с "Ростовом" (1:1) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

- "Ростов" - очень организованная команда, при этом составленная из игроков высокого индивидуального мастерства. Видно, что они играют давно, команда сыгранная. Сложно их выбить из равновесия. Как мы и ожидали, это очень хорошая команда.

Сейчас я испытываю разочарование, потому что мы готовились выступить более успешно. Обидно, что первый матч практически предрешил исход противостояния. Вдвойне обидно, что мы очень хорошо готовились к первому матчу, а получилось вот так, - цитирует тренера ТАСС.
Теги: Спарта Ростов
Сегодня, 09:41
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.