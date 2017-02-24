Марио Балотелли дисквалифицирован на два матча

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли дисквалифицирован на два матча первенства Франции за оскорбление судьи, передает Football Italia.



Инцидент случился 18 февраля в матче против "Лорьяна" (1:0). Балотелли получил прямую красную карточку за оскорбление арбитра. Для 26-летнего итальянца это уже третье удаление в сезоне.