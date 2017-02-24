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"Рубин" отменил матч с норвежским "Стартом"

Контрольный матч "Рубина" с норвежским "Стартом" на сборе в Аликанте (Испания) отменен, сообщил официальный сайт казанского клуба.

Встреча была запланирована на 24 февраля. Матч отменен по договоренности между командами. "Рубин" проведет тренировку, после чего отправится в Казань.
Теги: Рубин
Сегодня, 10:20
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