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Нобель Арустамян: Смолов отверг два предложения от китайских клубов с зарплатой 7,5 и 10 млн евро

Комментатор Нобель Арустамян рассказал, сообщил, что у форварда "Краснодара" Федора Смолова были предложения от китайских клубов.

"В последние дни и часы у Смолова было сразу два предложения из Китая. Первое – от "Тяньцзинь Цюаньцзянь", где выступает Аксель Витцель. Клуб уже несколько месяцев пытается подыскать в Европе нападающего.

Как мы уже рассказывали, в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" долгое время охотились за Калиничем, но нарвались на отказ. Теперь клуб ведет переговоры с "Миланом" по Бакке, но Смолов – все еще в числе главных претендентов. За нападающего "Краснодара" "Тяньцзинь" предложил 18 миллионов евро, самому Федору китайцы готовы положить зарплату порядка 10 миллионов.

Второе предложение "Краснодар" получил от одного из пекинских клубов. Там Федору готовы платить 7,5 миллионов в год, а за трансфер игрока отдать 15 миллионов. Насколько понимаю, оба предложения Смолов отверг.

Он не скрывает своего желания попробовать свои силы в новом чемпионате, но хотел бы играть в Европе. К тому же Федор не хочет бросать свой нынешний клуб перед очень важным отрезком весной.

Для "Краснодара" вариант продажи Смолова сейчас также невозможен, клуб отвергает переговоры. В любом случае, подобный интерес к нападающему – хороший знак. Федор котируется высоко, пусть пока конкретные предложения поступают в основном из Китая.

Но в летнее трансферное окно отъезд Смолова за рубеж более чем вероятен. По крайней мере, среди российских футболистов у Федора самые большие шансы оказаться в европейском клубе. Наряду с Дзагоевым", – цитирует Арустамяна "Матч ТВ".
Теги: Смолов Арустамян
Сегодня, 11:23
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№5 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 12:43) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Из Краснодара и Ростова до конца сезона никто не уйдет. Надеюсь, что оба клуба будут, как минимум, в 8-ке.
Регистрация: 30.11.2015
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:42) #
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online

Почему то Нобелю совсем не верится....
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игорь Казьмин
Очередная утка от Шнобеля... весело читать его враньё, но пипл хавает, про Армян по чему не пишет? не о ком?

Сдаётся мне что он еврей.Хитропостриженный...
Регистрация: 9.08.2015
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 11:34) #
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Очередная утка от Шнобеля... весело читать его враньё, но пипл хавает, про Армян по чему не пишет? не о ком?


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:28) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Маловато будет.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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