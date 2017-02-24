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Нобель Арустамян: Смолов отверг два предложения от китайских клубов с зарплатой 7,5 и 10 млн евро
Комментатор Нобель Арустамян рассказал, сообщил, что у форварда "Краснодара" Федора Смолова были предложения от китайских клубов.
"В последние дни и часы у Смолова было сразу два предложения из Китая. Первое – от "Тяньцзинь Цюаньцзянь", где выступает Аксель Витцель. Клуб уже несколько месяцев пытается подыскать в Европе нападающего.
Как мы уже рассказывали, в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" долгое время охотились за Калиничем, но нарвались на отказ. Теперь клуб ведет переговоры с "Миланом" по Бакке, но Смолов – все еще в числе главных претендентов. За нападающего "Краснодара" "Тяньцзинь" предложил 18 миллионов евро, самому Федору китайцы готовы положить зарплату порядка 10 миллионов.
Второе предложение "Краснодар" получил от одного из пекинских клубов. Там Федору готовы платить 7,5 миллионов в год, а за трансфер игрока отдать 15 миллионов. Насколько понимаю, оба предложения Смолов отверг.
Он не скрывает своего желания попробовать свои силы в новом чемпионате, но хотел бы играть в Европе. К тому же Федор не хочет бросать свой нынешний клуб перед очень важным отрезком весной.
Для "Краснодара" вариант продажи Смолова сейчас также невозможен, клуб отвергает переговоры. В любом случае, подобный интерес к нападающему – хороший знак. Федор котируется высоко, пусть пока конкретные предложения поступают в основном из Китая.
Но в летнее трансферное окно отъезд Смолова за рубеж более чем вероятен. По крайней мере, среди российских футболистов у Федора самые большие шансы оказаться в европейском клубе. Наряду с Дзагоевым", – цитирует Арустамяна "Матч ТВ".
"В последние дни и часы у Смолова было сразу два предложения из Китая. Первое – от "Тяньцзинь Цюаньцзянь", где выступает Аксель Витцель. Клуб уже несколько месяцев пытается подыскать в Европе нападающего.
Как мы уже рассказывали, в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" долгое время охотились за Калиничем, но нарвались на отказ. Теперь клуб ведет переговоры с "Миланом" по Бакке, но Смолов – все еще в числе главных претендентов. За нападающего "Краснодара" "Тяньцзинь" предложил 18 миллионов евро, самому Федору китайцы готовы положить зарплату порядка 10 миллионов.
Второе предложение "Краснодар" получил от одного из пекинских клубов. Там Федору готовы платить 7,5 миллионов в год, а за трансфер игрока отдать 15 миллионов. Насколько понимаю, оба предложения Смолов отверг.
Он не скрывает своего желания попробовать свои силы в новом чемпионате, но хотел бы играть в Европе. К тому же Федор не хочет бросать свой нынешний клуб перед очень важным отрезком весной.
Для "Краснодара" вариант продажи Смолова сейчас также невозможен, клуб отвергает переговоры. В любом случае, подобный интерес к нападающему – хороший знак. Федор котируется высоко, пусть пока конкретные предложения поступают в основном из Китая.
Но в летнее трансферное окно отъезд Смолова за рубеж более чем вероятен. По крайней мере, среди российских футболистов у Федора самые большие шансы оказаться в европейском клубе. Наряду с Дзагоевым", – цитирует Арустамяна "Матч ТВ".
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