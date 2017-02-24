СМИ: Гус Хиддинк может возглавить "Лестер"

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк может сменить Клаудио Раньери в "Лестере", передает The Telegraph.



Конкурентами голландца называются Найджел Пирсон, а также помощник Раньери Крэйг Шекспир.