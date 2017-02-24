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СМИ: Гус Хиддинк может возглавить "Лестер"

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк может сменить Клаудио Раньери в "Лестере", передает The Telegraph.

Конкурентами голландца называются Найджел Пирсон, а также помощник Раньери Крэйг Шекспир.
Теги: Хиддинк Лестер
Сегодня, 11:45
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 11:52) #
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Интересный ход, Лестер должен остаться в Премьер Лиге.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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