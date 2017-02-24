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11:50
"Анжи" отзаявил Георгия Тигиева (5)
"Анжи" отзаявил Георгия Тигиева (5)
11:23
Нобель Арустамян: Смолов отверг два предложения от китайских клубов с зарплатой 7,5 и 10 млн евро (5)
Нобель Арустамян: Смолов отверг два предложения от китайских клубов с зарплатой 7,5 и 10 млн евро (5)
10:59
Радослав Ковач: есть только одна команда, в которую Караваев может перейти, - это "Спартак" (17)
Радослав Ковач: есть только одна команда, в которую Караваев может перейти, - это "Спартак" (17)
Вчера 23:44
Маурисио: теперь нужно бороться за первое место в РФПЛ (17)
Маурисио: теперь нужно бороться за первое место в РФПЛ (17)
Вчера 23:20
Клаудио Раньери уволен из "Лестера" (22)
Клаудио Раньери уволен из "Лестера" (22)
Вчера 22:55
Неудача на последних минутах (14)
Неудача на последних минутах (14)
Вчера 22:50
"Зенит" обыграл "Андерлехт", но вылетел из Лиги Европы (241)
"Зенит" обыграл "Андерлехт", но вылетел из Лиги Европы (241)
Анзор Кавазашвили: даже не знал, что меня назначили в совет директоров "Анжи"
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили сообщил, что ему ничего не известно о своем назначении председателем совета директоров "Анжи". На официальном сайте махачкалинцев 76-летний специалист значится главой совета директоров.
"Может быть, вы что-то перепутали? Вот как получается: меня назначают, а я и не знаю об этом. Я не в курсе дела", - цитирует Кавазашвили "СЭ".
"Может быть, вы что-то перепутали? Вот как получается: меня назначают, а я и не знаю об этом. Я не в курсе дела", - цитирует Кавазашвили "СЭ".
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