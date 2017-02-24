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Анзор Кавазашвили: даже не знал, что меня назначили в совет директоров "Анжи"

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили сообщил, что ему ничего не известно о своем назначении председателем совета директоров "Анжи". На официальном сайте махачкалинцев 76-летний специалист значится главой совета директоров.

"Может быть, вы что-то перепутали? Вот как получается: меня назначают, а я и не знаю об этом. Я не в курсе дела", - цитирует Кавазашвили "СЭ".
Теги: Кавазашвили Анжи
Сегодня, 11:52
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№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
У Анжи без клоунады никак, а этот отлично впишется в общую картину


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 11:59) #
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Мы не знаем ....а денежки идут...всё классно ,как в рекламе 90- стых. Анжи одна из тех покинет ПФЛ- ЕСТЬ ЗАПАС ОЧКОВ ...который поможет , а ТОМЬ и Арсенал главные на выход.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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