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Нобель Арустамян: "Локомотив" и "Краснодар" ведут переговоры по Ари

Комментатор Нобель Арустамян рассказал, что "Краснодар" ведет переговоры о трансфере форварда Ари в "Локомотив".

— "Локомотив" и "Краснодар" ведут активные переговоры по Ари. Стороны еще не пришли к соглашению, но близки к этому. Мы знаем, что "Локо" ищет нападающего, и бразилец, возможно, станет тем самым вариантом, который поможет закрыть проблемную позицию. Речь идет об аренде игрока до конца сезона.

Также допускаю, что "Краснодар" удивит нас качественным приобретением. Команда играет в нескольких турнирах и, очевидно, нуждается в более глубоком составе. Возможно, будет куплен игрок группы атаки", - цитирует Арустамяна Матч ТВ.
Теги: Ари Арустамян Локомотив
Сегодня, 12:15
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№3 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 12:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Стратег
Цитата: 4 звезды
3 состава паровозу не помешает

А ты сперва пощитай приобретения и составы у Локо и Спартака, потом умничай, а злость твою на Ари понять можно, много вы от него натерпелись. Только не он виноват что вы его продали во всех смыслах.

Ему не давали контракт который он требовал не бывши игроком основного состава,пусть в локо переходит,свои 6-8 голов за сезон забьет,не больше.
Регистрация: 3.11.2016
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 12:35) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: 4 звезды
3 состава паровозу не помешает

А ты сперва пощитай приобретения и составы у Локо и Спартака, потом умничай, а злость твою на Ари понять можно, много вы от него натерпелись. Только не он виноват что вы его продали во всех смыслах.
Регистрация: 29.10.2010
№1 Написал: molzino Ногинск (Сегодня, 12:20) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Ари сдулся еще вчера. Скулетич 2 будет.Лучше бы ара ошибся , как обычно.
Регистрация: 23.03.2015
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