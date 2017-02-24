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"Спартак" подписал 18-летнего либерийца Сильвануса Нимели

"Спартак" подписал контракт с либерийским форвардом Сильванусом Нимели, информирует официальный сайт клуба.

18-летний футболист перешел в "Спартак" из чешского клуба "Карвина". В текущем сезоне он провел один матч за основной состав клуба, ранее играя в "молодежке". В 2013 году Нимели дебютировал в составе сборной Либерии.
Теги: Спартак
Сегодня, 12:53
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