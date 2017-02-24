Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Александр Кержаков: нет гарантий, что "Зенит" теперь будет побеждать в чемпионате России

Вылет из Лиги Европы не дает гарантий, что победы в чемпионате России будут проще даваться "Зениту", считает нападающий "Зенита" Александр Кержаков.

"Очевидно, теперь у нас будет больше времени на восстановление между матчами. Естественно, никто не задавался целью вылетать из Лиги Европы, чтобы упростить себе жизнь в чемпионате. Никто не дает никаких гарантий и нет уверенности в том, что команда обязательно будет побеждать в чемпионате России, не играя в Лиге Европы. Примерно все то же самое.

Наверное, морально сейчас всем тяжелее. Но ребята - профессионалы, они с этим справятся. У меня не было сомнений, что мы выиграем матч, и практически не было сомнений, что мы пройдем дальше. Я знаю силу команды и адекватно оцениваю все, что происходит, поэтому я был уверен, что "Зенит" забьет два мяча. При счете 3:0 я был уверен, что мы завершим матч с нужным результатом, но не хватило концентрации на долю секунды.

Но нельзя и не сказать приятных слов в сторону "Андерлехта", потому что они бились до конца, не опустили руки, хотя это вполне могло произойти. Ну и в моменте с голом они переиграли своих оппонентов по позиции", - цитирует Кержакова ТАСС.
Теги: Кержаков Зенит
Сегодня, 12:58
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: vertel латвия (Сегодня, 14:01) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот как можно выпускать такого игрока, с таким его мыслями? Просто не выпускать, с таким настроем ему не место на поле.
Регистрация: 13.11.2009
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:37) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Если ты Саня играть будешь то и правда никаких гарантий что забьем.Так что сиди тихо себе на скамеечке последние полгода и заканчивай.


--------------------
Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 13:23) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Очевидно, теперь у нас будет больше времени на восстановление между матчами.


голос лавки?
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: interested (Сегодня, 13:11) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Устами младенца глаголет истина!
Регистрация: 18.10.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.