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Александр Кержаков: нет гарантий, что "Зенит" теперь будет побеждать в чемпионате России
Вылет из Лиги Европы не дает гарантий, что победы в чемпионате России будут проще даваться "Зениту", считает нападающий "Зенита" Александр Кержаков.
"Очевидно, теперь у нас будет больше времени на восстановление между матчами. Естественно, никто не задавался целью вылетать из Лиги Европы, чтобы упростить себе жизнь в чемпионате. Никто не дает никаких гарантий и нет уверенности в том, что команда обязательно будет побеждать в чемпионате России, не играя в Лиге Европы. Примерно все то же самое.
Наверное, морально сейчас всем тяжелее. Но ребята - профессионалы, они с этим справятся. У меня не было сомнений, что мы выиграем матч, и практически не было сомнений, что мы пройдем дальше. Я знаю силу команды и адекватно оцениваю все, что происходит, поэтому я был уверен, что "Зенит" забьет два мяча. При счете 3:0 я был уверен, что мы завершим матч с нужным результатом, но не хватило концентрации на долю секунды.
Но нельзя и не сказать приятных слов в сторону "Андерлехта", потому что они бились до конца, не опустили руки, хотя это вполне могло произойти. Ну и в моменте с голом они переиграли своих оппонентов по позиции", - цитирует Кержакова ТАСС.
"Очевидно, теперь у нас будет больше времени на восстановление между матчами. Естественно, никто не задавался целью вылетать из Лиги Европы, чтобы упростить себе жизнь в чемпионате. Никто не дает никаких гарантий и нет уверенности в том, что команда обязательно будет побеждать в чемпионате России, не играя в Лиге Европы. Примерно все то же самое.
Наверное, морально сейчас всем тяжелее. Но ребята - профессионалы, они с этим справятся. У меня не было сомнений, что мы выиграем матч, и практически не было сомнений, что мы пройдем дальше. Я знаю силу команды и адекватно оцениваю все, что происходит, поэтому я был уверен, что "Зенит" забьет два мяча. При счете 3:0 я был уверен, что мы завершим матч с нужным результатом, но не хватило концентрации на долю секунды.
Но нельзя и не сказать приятных слов в сторону "Андерлехта", потому что они бились до конца, не опустили руки, хотя это вполне могло произойти. Ну и в моменте с голом они переиграли своих оппонентов по позиции", - цитирует Кержакова ТАСС.
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