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В контракте Иско с "Реалом" есть пункт, по которому он не может перейти в "Барселону"

Хавбек "Реала" Иско не сможет в летнее трансферное окно подписать соглашение с "Барселоной", информирует Mundo Deportivo.

Президент "сливочных" Флорентино Перес внес в контракты игроков пункт о том, что до истечения срока соглашения они имеют возможность перейти в любой другой клуб, за исключением "Барселоны". Таким образом, Иско придется подождать получения статуса свободного агента до лета 2018 года.

Газета.ru
Теги: Иско Реал
Сегодня, 12:59
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