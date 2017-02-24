В контракте Иско с "Реалом" есть пункт, по которому он не может перейти в "Барселону"

Хавбек "Реала" Иско не сможет в летнее трансферное окно подписать соглашение с "Барселоной", информирует Mundo Deportivo.Президент "сливочных" Флорентино Перес внес в контракты игроков пункт о том, что до истечения срока соглашения они имеют возможность перейти в любой другой клуб, за исключением "Барселоны". Таким образом, Иско придется подождать получения статуса свободного агента до лета 2018 года.