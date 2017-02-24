СМИ: Клаудио Раньери был уволен из "Лестера" не без помощи игроков

Футболисты "Лестера" поспособствовали увольнению экс-главного тренера команды Клаудио Раньери, информирует Sky Sports.



Сообщается, что после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Севильи" (1:2) игроки "лис" пожаловались руководству клуба на работу итальянского специалиста.