Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

СМИ: Клаудио Раньери был уволен из "Лестера" не без помощи игроков

Футболисты "Лестера" поспособствовали увольнению экс-главного тренера команды Клаудио Раньери, информирует Sky Sports.

Сообщается, что после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Севильи" (1:2) игроки "лис" пожаловались руководству клуба на работу итальянского специалиста.
Теги: Раньери Лестер
Сегодня, 13:26
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.