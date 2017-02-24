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Александр Пуцко: мне было нелегко покидать "Спартак"

Новичок "Уфы" Александр Пуцко признался, что ему было непросто принять решение об уходе из "Спартака".

"Покидать "Спартак" было нелегко. Все-таки отдал клубу 10 лет своей жизни – академия, дубль, "Спартак-2". Понимаю, что мне пора двигаться дальше и выступать в премьер-лиге.

В главной команде игровой практики у меня, по сути, не было, поэтому решился на переход", - цитирует футболиста "СЭ".
Теги: Пуцко Спартак
Сегодня, 13:28
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№1 Написал: Dlink (Сегодня, 14:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Удачи....
Регистрация: 7.08.2016
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