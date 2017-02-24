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14:01
СМИ: наставник "Ювентуса" подрался с Леонардо Бонуччи и поставил ультиматум: либо я, либо он (1)
СМИ: наставник "Ювентуса" подрался с Леонардо Бонуччи и поставил ультиматум: либо я, либо он (1)
13:56
Федор Смолов: из уважения к "Краснодару" я не мог рассматривать предложения за день до закрытия трансферного окна (4)
Федор Смолов: из уважения к "Краснодару" я не мог рассматривать предложения за день до закрытия трансферного окна (4)
11:50
"Анжи" отзаявил Георгия Тигиева (5)
"Анжи" отзаявил Георгия Тигиева (5)
11:23
Нобель Арустамян: Смолов отверг два предложения от китайских клубов с зарплатой 7,5 и 10 млн евро (8)
Нобель Арустамян: Смолов отверг два предложения от китайских клубов с зарплатой 7,5 и 10 млн евро (8)
10:59
Радослав Ковач: есть только одна команда, в которую Караваев может перейти, - это "Спартак" (22)
Радослав Ковач: есть только одна команда, в которую Караваев может перейти, - это "Спартак" (22)
Александр Пуцко: мне было нелегко покидать "Спартак"
Новичок "Уфы" Александр Пуцко признался, что ему было непросто принять решение об уходе из "Спартака".
"Покидать "Спартак" было нелегко. Все-таки отдал клубу 10 лет своей жизни – академия, дубль, "Спартак-2". Понимаю, что мне пора двигаться дальше и выступать в премьер-лиге.
В главной команде игровой практики у меня, по сути, не было, поэтому решился на переход", - цитирует футболиста "СЭ".
"Покидать "Спартак" было нелегко. Все-таки отдал клубу 10 лет своей жизни – академия, дубль, "Спартак-2". Понимаю, что мне пора двигаться дальше и выступать в премьер-лиге.
В главной команде игровой практики у меня, по сути, не было, поэтому решился на переход", - цитирует футболиста "СЭ".
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