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"Тамбов" выиграл у "Волгаря" по пенальти на Кубке ФНЛ

"Тамбов" в серии пенальти переиграл "Волгарь" в матче за 7-8-е места Кубка ФНЛ.

Кубок ФНЛ. Матч за 7-е место

"Тамбов" - "Волгарь" - 0:0, по пенальти 4:3
Теги: Тамбов Волгарь
Сегодня, 13:52
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