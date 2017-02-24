"Тамбов" выиграл у "Волгаря" по пенальти на Кубке ФНЛ

"Тамбов" в серии пенальти переиграл "Волгарь" в матче за 7-8-е места Кубка ФНЛ.



Кубок ФНЛ. Матч за 7-е место



"Тамбов" - "Волгарь" - 0:0, по пенальти 4:3