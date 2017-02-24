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Федор Смолов: из уважения к "Краснодару" я не мог рассматривать предложения за день до закрытия трансферного окна

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов прокомментировал информацию в СМИ о том, что ему делали предложения два клуба из Китая.

"Из уважения к клубу я не могу рассматривать предложения за день или два до закрытия трансферного окна, какие бы клубы и какие бы деньги не фигурировали в этих предложениях.

Сегодня я сфокусирован на продолжении нашей борьбы в Лиге Европы и жду игр чемпионата и Кубка России. Летом мы договорились рассмотреть все предложения, которые как хороши для моей карьеры, так и устроят "Краснодар", - передает слова Смолова "СЭ".
Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 13:56
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4
(0)
№4 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:28) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
моментов ты конечно запарываешь уйму! но и забивать можешь.
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: Sergey Gritsay Краснодар (Сегодня, 14:15) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Молодец что не потерял уважения к ребятам которые и есть часть успеха твоей карьеры. Мнение моё субъективное это по поводу другого чемпионата- может попробовать через аренду,тогда всегда будет возможность без "потери лица" вернуться.

vitaliy1977,
Спец из Калининграда-
Регистрация: 25.10.2016
№2 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 14:04) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Главное, Федя, не затягивай. На этом многие уже обожглись.
Регистрация: 13.03.2012
№1 Написал: Седой Россия (Сегодня, 14:03) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Нефиг в Китае делать, только играть начал


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Регистрация: 16.08.2008
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